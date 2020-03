IL COC CONSEGNA I PACCHI ALIMENTARI AI MENO ABBIENTI IN COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI

Il COC, tra le altre attività messe in campo in questo periodo per affrontare l'emergenza coronavirus, da alcuni giorni sta assicurando un servizio che è curato in particolare dall'assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis in cooperazione con alcuni organismi della diocesi di Teramo.

L'iniziativa si esplicita nella consegna di pacchi contenenti generi alimentari non deteriorabili a famiglie poco abbienti o comunque assistite, nello specifico, dal Banco della Solidarietà, Banco Alimentare e dalla Caritas. Il COC riceve quotidianamente tali pacchi, che vengono alla fonte predisposti e confezionati dagli organismi diocesani indicati e, tramite i volontari che svolgono servizio presso lo stesso Centro Operativo Comunale, provvede alla loro consegna nel domicilio dei destinatari indicati dagli stessi organismi. A tali destinatari si uniscono quelli che vengono seguiti dal Servizio Attività Sociali del Comune.

Anche in questo caso, il servizio fornito è del tutto gratuito; grazie ad esso, si manifesta il valore degli accordi raggiunti con altre istituzioni ad organismi del territorio e si evidenzia l’importanza della sinergia che sa garantire risposte appropriate ai cittadini, esaltando tra l’altro le peculiarità di ciascun operatore che in questo periodo contribuisce con le proprie caratteristiche e finalità.

Viene inoltre confermata la centralità che il COC assume in una fase così difficile.