BOLLETTINO MEDICO, TRE MORTI OGGI NELLA ASL DI TERAMO, I POSITIVI SONO 102

Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 102, così distribuiti

Ospedale di Teramo: 23, di cui 5 in Rianimazione

Ospedale di Atri: 79, di cui 7 in Rianimazione

Tra la serata di ieri e la giornata di oggi sono decedute 3 persone:

1 donna di 58 anni, residente a Castellalto, ricoverata ad Atri

1 donna di 62 anni, residente a Monte Giberto (FM), ricoverata a Teramo

1 uomo di 88 anni, residente a Castiglione M.R., ricoverato ad Atri

I ricoverati residenti al di fuori della provincia di Teramo sono 18.

I pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 213.

Le persone (provenienti dal nord Italia o che hanno avuto contatti stretti con pazienti positivi al Covid-19) poste in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 529.