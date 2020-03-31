DAL PRIMO APRILE IL SERVIZIO CLIENTI DELLA TE.AM TORNA A CASA

DAL 1 APRILE VIENE RINTERNALIZZATO IL SERVIZIO CLIENTI TE.AM. LO RENDE NOTO LA STESSA TE.AM IN UNA NOTA.
A RISPONDERE AL NUMERO VERDE SARANNO LE DIPENDENTI TE.AM. DOPO OLTRE TRE ANNI DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO AD UN CALLCENTER .
GRANDE ENTUSIASMO ALL'INTERNO DELLA TE.AM. PER UN SERVIZIO CHE RESTITUISCE ALL'AZIENDA UN FILO DIRETTO CON I CITTADINI E LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE LACUNE ED ERRORI E ATTIVARE SUBITO AZIONI CORRETTIVE TESE A REALIZZARE UN SERVIZIO EFFICACE ED EFFICIENTE .
IL SERVIZIO CLIENTI TE.AM. E' IN POSSESSO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA E I PROCESSI DI ATTIVITA' SARANNO GESTITI SECONDO GLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE, CONCLUDE LA NOTA.