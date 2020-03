FOTO/ UN MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE LE VITTIME DI CORONAVIRUS. IL SINDACO SOTTO LA STORICA SEDE DEL COMUNE CON LE BANDIERE A MEZZ'ASTA

Anche il Comune di Teramo ha aderito all’iniziativa promossa dall’ANCI nazionale che ha chiamato tutti i Comuni italiani ad issare, per la giornata di oggi, le bandiere a mezz’asta e osservare un minuto di silenzio davanti al municipio “per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”.

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto si è recato in Piazza Orsini, dinanzi alla sede storica del Municipio di Teramo, per osservare il minuto di silenzio richiesto e aderire in tal modo, a nome dell’intera città, al momento di coinvolgimento e partecipazione collettiva.

Prima, il sindaco ha tenuto una diretta su La 7 durante la quale è tornato a parlare delle difficoltà che ha avuto la nostra sanità quando i sanitari sono rimasti senza dispositivi e la necessità di dare il via ad un commissariamento urgente della Asl teramana.