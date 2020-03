VIDEO / IL SENATORE D'ALFONSO: «RISOLTO IL DRAMMA DELLO SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE LA CONA. IO CI SONO E CONTINUERO' A VIGILARE»

Risolto il grande dramma dell'inquinamento e dello spostamento della centrale de La Cona. Grazie al Masterplan e alla collaborazione tra istituzioni si è riusciti dopo anni e anni, a trovare la soluzione che oggi sfocia nella convenzione e nell'investimento per lo spostamento per quasi tre milioni di euro. Lo ha detto il senatore Luciano D'Alfonso a commento della notizia diffusa oggi dal Comune di Teramo. «Oggi si festeggia un importante passo avanti grazie anche all'impegno dei cittadini della contrada Cona. Ora andiamo avanti e facciamo in modo che non si perda altro tempo. Io ci sono anche nella nuova veste per vigilare».

