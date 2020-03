VIDEO / CORONAVIRUS, SONO 800 IN ABRUZZO I PAZIENTI IN CURA NEL PROPRIO DOMICILIO, AUMENTATI INTANTO I POSTI LETTO IN RIANIMAZIONE E MALATTIE INFETTIVE

Sono 800 i pazienti positivi in Abruzzo che si trovano nelo proprio domicilio in Abruzzo e sono 276 posti letto liberi. La situazione dunque, secondo i posti letto liberi , non è preoccupante.

Erano 69 attivati i 59 i posti letto in piu in rianimazione in Abruzzo. Per le malattie infettive dai 17 posti letto della pre emergenza se ne sono aggiunti 150 in piu . Le case di cure private hanno messo in rete posti letto sia per la terapia intensiva che sub intensiva. Con loro è stata condivisa una bozza di contratto che sarà a breve sottoscritta. Da diversi giorni la Regione ha fimato infatti una ordinanza per occuparsi della gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid 19 e che non necessitano di ricovero alleggerendo il lavoro anche dei medici di medicina generale.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE NICOLETTA VERI'