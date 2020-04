ARRIVANO TRENTA PC AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO FALCONE E BORSELLINO

“Diritto all’istruzione, ma anche divario digitale anteriore alla scuola, la comunità educante che rafforza al massimo il proprio senso di responsabilità e di solidarietà

affinchè nessuno resti indietro, affinchè ogni studente sia incluso nella didattica a distanza in essere…”

è partendo dalle riflessioni di cui sopra che l’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino Teramo5 sta terminando in queste ore la consegna di circa 30 mini pc e di formato medio

già in dotazione della scuola grazie a finanziamenti intercettati nel periodo successivo al sisma L’Aquila 2009 e alla donazione di Italgas avvenuta lo scorso Settembre a supporto

digitale per le istituzioni scolastiche rientranti nel cratere 2016.

I pc sono stati destinati agli alunni delle scuole medie di Basciano, Villa Vomano e Teramo-Cona, seguendo i criteri condivisi con i Docenti Coordinatori di classe e con il Consiglio di Istituto,

dopo essere stati gentilmente ripristinati e controllati dal tecnico esperto di istituto Claudio Ursini.

IL Dirigente Scolastico, prof.ssa M.Letizia Fatigati, supportata dalle vicarie di istituto prof.sse Sandra Paolone e Lisa Giancola, ha strutturato i momenti delle tre consegne rispettando le

regole del distanziamento sociale in essere e stamattina è stata presente nell’ultima fase presso la sede di Cona.

Raggiungere tutti gli alunni delle medie, che fino ad oggi stavano provvedendo al proprio percorso formativo a distanza con il solo supporto dei cellulari, è stato un momento

di profonda crescita e gioia per l’intera comunità scolastica, precorrendo di fatto quelle che sono le prospettive di acquisto di supporti multimediali con i nuovi finanziamenti stanziati

dal Ministero per l’Istruzione a favore delle Scuole proprio per cercare di ridurre i disagi digitali che si stanno verificando con l’attivazione della formazione a distanza. I pc che l’I.C.

Falcone e Borsellino Teramo5 riuscirà ad acquistare con i fondi di cui sopra verranno dedicati indicativamente agli alunni delle scuole primarie che, ad oggi, stanno procedendo solo con i cellulari.

L’importanza della dotazione di un pc per ogni nucleo familiare, soprattutto degli studenti delle classi delle secondarie di 1 grado, si è resa imprescindibile anche perché nei prossimi giorni entrerà

a regime la nuova piattaforma, dal nome che evoca aggregazione e socialità e che auspichiamo possa essere di buon augurio per tutti noi, “Agorà”, sul Registro Elettronico di Istituto che

estenderà a tutte le classi delle primarie e secondarie lezioni in modalità Sincrona (video in diretta) e asincrona ( materiali per lavoro in autonomia), nella cornice blindata e protetta

di un Registro già strutturato e pensato ad unico ed esclusivo uso scolastico.

Gli studenti possono svolgere sulla piattaforma esercizi, verifiche, interrogazioni, discussioni, chat, incontri virtuali ed esperienze collaborative, finalizzate a meglio strutturare un decalogo di

approccio più ampio e trasparente riguardo alla nuova Didattica in essere.

Stamattina ad aumentare, se fosse stato possibile, il grado di emozione che ha caratterizzato il momento conclusivo della consegna dei 30 pc, una vera e propria sorpresa:

la prof.ssa Tarli Federica, insegnante di Matematica e Scienze nella scuola media di Teramo-Cona, ha fatto dono del proprio portatile personale, che tanto ha accompagnato momenti di vita

importantissimi della docente, come il percorso di laurea e di specializzazione, a fratellini senza computer e a cui la scuola avrebbe potuto provvedere con un solo dispositivo.

Un gesto, un pensiero, una generosità di altissimo valore e significato.

La comunità tutta dell’istituto comprensivo ringrazia la professoressa, oltre alla ins. Rosalba Di Marcello, al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici che hanno permesso l’organizzazione di cui sopra.