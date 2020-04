LA ASL DI TERAMO INSERISCE PER ERRORE IL DECESSO DI UNA DONNA NELL'ELENCO DELLE RILEVAZIONI COVID 19, LA DIREZIONE SI SCUSA CON LA FAMIGLIA

In merito alla scomparsa della signora di Castellalto, la ASL di Teramo, unendosi al Sindaco Vincenzo Di Marco nelle condoglianze alla famiglia, precisa nuovamente che la signora non era positiva al tampone per la rilevazione del Covid-19 e dunque è stata inserita nel novero dei decessi da Coronavirus per errore.

Questo per tranquillizzare quanti fossero stati in contatto stretto con la signora nei giorni precedenti il ricovero, ribadendo comunque la necessità di rimanere a casa e mantenere sempre le distanze di sicurezza.

Consci del fatto che oggi ogni errore può essere di grande impatto sociale, speriamo nella comprensione, da parte di cittadini e Istituzioni, dello sforzo organizzativo e operativo che la ASL è chiamata a compiere insieme a tutte le forze del territorio, e teniamo a difendere l’operato di tutti coloro che, ogni giorno, continuano a lavorare in questa Azienda Sanitaria, sottoposti a carichi di lavoro straordinari, mettendo a disposizione competenze e professionalità senza orari e senza tirarsi mai indietro.