CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA 2020 PRESIEDUTE DA S.E. MONS. LORENZO LEUZZI NELLA BASILICA CATTEDRALE DI TERAMO

In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalle Autorità civili ed ecclesiali1, si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime Celebrazioni Liturgiche presiedute dal Vescovo di Teramo-Atri, S.E. rev.ma mons. Lorenzo Leuzzi, sia in ordine al Calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione2.

Si comunica, pertanto, che mons. Vescovo celebrerà i Riti della Settimana Santa nella Basilica Cattedrale di Teramo, secondo il seguente calendario e senza concorso di popolo:

5 aprile 2020, ore 10.00

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa

9 aprile 2020, ore 19.30

Giovedì Santo

Santa Messa in Cena Domini

10 aprile 2020, ore 19.30

Venerdì Santo

Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile 2020, ore 19.00

Sabato Santo

Veglia Pasquale nella notte santa

12 aprile 2020, ore 10.30

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore

Santa Messa del giorno