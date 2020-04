L’AMMINISTRAZIONE DI VALLE CASTELLANA ATTIVA 8 ABBONAMENTI INTERNET SATELLITARI E LI METTE A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI CHE RISIEDONO A PIETRALTA DOVE NON C’E’ COPERTURA DELLA RETE

Il Comune di Valle Castellana ha sottoscritto 8 abbonamenti internet satellitari e li ha messi a disposizione di alcune famiglie che risiedono nella frazione di Pietralta che non è purtroppo servita dalla normale connessione al web. “Abbiamo preso questa decisione per consentire ai ragazzi che vivono con le loro famiglie a Pietralta di seguire le lezioni scolastiche on-line così da non perdere importanti giorni di scuola e proseguire l’attività didattica nelle migliori condizioni possibili in questo oggettivo momento di difficoltà” dichiara il Sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo.

“Questa decisione fa seguito a quella già assunta la scorsa primavera quando il Comune decise di mettere a disposizione una serie di tablet, appositamente scelti e selezioni per le varie fasce d’età ed i differenti livelli di scolarizzazione, per tutti gli studenti della scuola materna, elementare e media del territorio, convinta che questi strumenti siano fondamentali per migliorare le condizioni di apprendimento e di studio, soprattutto ora che le scuole sono chiuse” conclude il primo cittadino. “Ci tengo a ringraziare il Vice-Sindaco, Luca Ragonici, che ha seguito in prima persona questa situazione e ci ha permesso, in tempo relativamente brevi, di attivare gli abbonamenti satellitari e di metterli a disposizione dei nostri concittadini”.