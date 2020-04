FONDAZIONE TERCAS - EMERGENZA COVID 19. ASSEGNATI ALTRI 30 MILA EURO INCREMENTATO DI ALTRI 50 MILA EURO IL FONDO INIZIALE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tercas, riunito ieri sera, 1 aprile, in modalità telematica e presieduto dal vice presidente Marino Iommarini, ha esaminato altre proposte progettuali, dopo quelle della settimana scorsa, presentate da Associazioni ed Istituzioni del territorio per ottenere finanziamenti da utilizzare per fronteggiare l'epidemiologia da Covid-19.

Sono stati finanziati, nel corso di questa seconda valutazione, 3 progetti di 3 associazioni ed istituzioni del territorio che garantiranno l'attivazione di progetti utili a fronteggiare urgenti e diverse emergenze determinate dal contagio di Covid-19 che vanno dall'acquisto di dotazioni strumentali e di dispositivi di protezione individuale all'attivazione di servizi di assistenza online dei propri utenti.

Fondi sono stati assegnati: alla CROCE ROSSA, all'ASP 2 (comuni di Giulianova, Roseto Pineto, Silvi, Atri) all'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN DI TERAMO.

Il Consiglio di Amministrazione ha incrementato - inoltre - di altri 50 Mila Euro l'iniziale Fondo (di 100 Mila Euro) da mettere ulteriormente a disposizione per il finanziamento di altri progetti che possono ancora esser presentati alla Fondazione.

"Questo secondo finanziamento pari a 30 Mila Euro - dichiara il vice Presidente Marino Iommarini - si aggiunge alle risorse già messe in campo la scorsa settimana quando la Fondazione Tercas aveva deciso di destinare 70 Mila Euro per far fronte ad urgenti esigenze di diverse associazioni di volontariato del territorio".

"Voglio porgere un sentito ringraziamento - conclude Marino Iommarini - a tutti i volontari che stanno lavorando con impegno e grande trasporto, anche emotivo, per la migliore riuscita dei progetti finanziati e voglio testimoniare, con soddisfazione, quanto sia per loro incoraggiante percepire la vicinanza di un Ente come la Fondazione Tercas".

La settimana scorsa furono assegnati 70 mila Euro: alla CARITAS DIOCESANA DI TERAMO-ATRI, all'ASP 1, all'ANPAS, al FARNESE SOCCORSO ONLUS, al BANCO DI SOLIDARITA' TERAMO, all'ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA ONLUS, all'ASSOCIAZIONE FRANCESCO DE FINIS, alla MISERICORDIA TORTORETO ONLUS.

Si ricorda che gli uffici della Fondazione Tercas sono chiusi al pubblico nel rispetto delle correnti disposizioni governative.

La struttura della Fondazione garantisce i servizi principali e lo svolgimento delle attività in modalità smart working con la professionalità e la passione di sempre.

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

per posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.