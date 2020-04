VIDEO / I SINDACATI SODDISFATTI DELL'INIZIATIVA INTRAPRESA DAL COMUNE SUGLI ALLOGGI PER I SANITARI

I sindacati si dicono soddisfatti dell'iniziativa intrapresa dal Comune di Teramo messa in campo per contenere il contagio. Anche il Sindaco di Atri si sta attivando per reperire stanze per sanitari e forze dell'ordine. Ad Atri si starebbe attivando per quantificare le richieste.

ASCOLTA QUI CORDONE, DI GIAMMARTINO E SALVI