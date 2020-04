"LIBRIAMOCI LIBRI IN COMUNE"...DONIAMO I LIBRI PER NON RIMANERE INDIETRO

“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.” Gianni Rodari.

La cultura e ancor più la lettura hanno la straordinaria capacità di permettere ad ognuno di noi di evadere dalla quotidianità, dalla realtà che spesso siamo abituati a vivere, rappresentano il più grande strumento per mettere in moto l’ascensore sociale.

In altre parole permettono a tutti noi di sentirci liberi!

Per questo, come Amministrazione, siamo al lavoro affinché presto anche i libri tornino tra i beni di prima necessità, acquistabili anche in questi giorni assai difficili.

Intanto proviamo a fare il nostro: “LIBRIAMOCI - Libri In Comune”!

Invitiamo tutte le librerie della città, tutti i concittadini che ne hanno possibilità, a donarci dei libri, per qualunque fascia di età. Noi, poi, provvederemo a farli recapitare a chi ne avesse bisogno e desiderio. Piccoli gesti affinché nessuno resti indietro. Insieme ce la faremo!

Per chiunque volesse donare o avere info, mi trovate a:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

3440209725