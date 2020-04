DIOCESI TERAMO-ATRI, ECCO LE TV DOVE POTER ASSISTERE ALLE CELBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA

In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, tenendo conto delle disposizioni fornite dalle autorità ecclesiastiche e civili, e considerato il DPCM del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile le precedenti misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico, si comunica che il nostro vescovo Lorenzo Leuzzi celebrerà i riti della Settimana Santa nella Basilica Cattedrale di Teramo senza concorso di popolo.

Ai fedeli sarà comunque garantita la possibilità di partecipazione da casa, grazie ad una lunga serie di dirette televisive prodotte dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della diocesi e trasmesse dalle emittenti locali R+News (canale 116), Teleponte (canale 15 e 117) e Super J (canale 634 e 603 per la val Vibrata), che la Diocesi di Teramo-Atri intende ringraziare per il servizio offerto di copertura mediatica completa. La Messa del giorno di Pasqua sarà trasmessa anche dall’emittente TV6 (canale 14).

Naturalmente non mancheranno le dirette in streaming sul portale diocesano www.diocesiteramoatri.it e sugli abituali canali social “Chiesa di Teramo-Atri” (YouTube e Facebook).