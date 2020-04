CIAMMARICONI (M5S), SOLIDARIETA' ALLA POLIZIA LOCALE PER L'AGGRESSIONE SUBITA

Esprimiamo piena solidarietà all’agente della polizia municipale aggredito mentre stava facendo il proprio dovere. In questa difficilissima battaglia, le forze dell’ordine sono in prima linea al pari del personale sanitario. A loro spetta il difficile compito di far rispettare prescrizioni la cui applicazione è assolutamente necessaria per uscire tutti insieme da questa emergenza. Ed è un compito che stanno svolgendo con abnegazione e professionalità. Nel condannare quindi il gesto sconsiderato dell’aggressore, ci uniamo al Sindaco D'Albero nell'augurare all’agente una pronta guarigione. Come nota a margine di tutta la vicenda, vogliamo ricordare che abbiamo richiesto, appoggiando una mozione della maggioranza, un incremento dell’organico della Polizia Municipale proprio perchè il nostro territorio va adeguatamente presidiato anche in tempi normali.

Pina Ciammariconi consigliera M5S.