GUANTI ABBANDONATI IN CITTA', QUI SIAMO A PIANO DELLA LENTA

Guanti in lattice buttati a terra da cittadini che non si curano dello smaltimento che, come dispone il DPCM devono essere differenziati a parte. Qualcuno, invece, ha pensato di buttarli a terra magari rientrando dalla spesa o da qualche commissione. Qui siamo a Piano della Lenta ma la scena si presenta anche in altre parti della nostra provincia. Purtroppo.