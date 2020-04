IL SINDACO COSTANTINI ANNUNCIA: «A GIULIANOVA APRE IL TERZO CENTRO COVID»

Il sindaco di Giulianova Jwan Costantini lo ha annunciato su Facebook: «la Rsa di bivio Bellocchio, che in futuro ospiterà i malati di Alzheimer, sarà destinata ai malati di coronavirus. Si tratta di malati ormai in via di guarigione, per cui l'"intensità" delle cure ospedaliere è ormai superflua ma che non possono tornare a casa. La struttura, pronta ormai da tempo non ha mai aperto per problemi burocratici ha 44 posti letto in camere da due, ma visto che i malati devono stare da soli, i posti saranno 22». Lunedì si svolgerà un sopralluogo per vedere se tutti gli impianti funzionano e poi si saprà quando aprirà. Il personale sanitario e quello ausiliario saranno forniti dall'Ati che si è aggiudicata la gestione della Rsa (le cooperative Kcs, Filadelfia e Solidarietà e vita): in totale una quindicina di unità. I medici invece li fornirà la Asl.