GSE CONTO TERMICO PROVINCIA DI TERAMO: E’ ALLARME

La vicenda dura da mesi, l’associazione Robin Hood è già intervenuta per le pratiche ancora in istruttoria, la novità di questi giorni è rappresentata dalle centinaia e centinaia di revoche che stanno pervenendo ai nostri concittadini con la dizione “interlocuzioni avute con la Guardia di Finanza di Giulianova che ha effettuato specifica attività investigativa su delega della Procura della Repubblica ℅ il Tribunale di Teramo …”, comunicando che “si provvede in autotutela all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento”.

L’associazione Robin Hood ritiene, sia per il momento, piena crisi Coronavirus, sia per la intempestività della comunicazione, non opportuna l’azione del GSE, che ha la possibilità di intervenire all’esito di eventuali procedimenti penali. L’Associazione Robin Hood ai cittadini coinvolti che occorre muoversi con urgenza, invitandoli a trasmettere copia della revoca e del recapito telefonico al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’associazione provvederà a contattarvi e inviare le istruzioni e le procedure da seguire.

Le situazioni sin ora analizzate dall’Associazione rilevavano da parte del Perito che ha presentato le pratiche da un lato una serie di errori formali ( scambio di foto, fatture, ricevute tra le pratiche), dall’altro assenza di risposte a Pec inviate al suo indirizzo, ma d’interesse del potenziale beneficiario finale. Una situazione complessa e differenziata che merita un approfondimento specifico e non generico.