CORONAVIRU, A SILVI IN AUMENTO I CONTROLLI E LE SANZIONI

Ben 11 sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale di Silvi alle persone che circolavano senza un valido motivo nella sola giornata di ieri venerdì 3 Aprile, per un totale di oltre 34 registrate dall’emanazione del DPCM dell’8 Marzo 2020. Un trend in sorprendente aumento visto che, ad oggi e fino al 13 Aprile, persistono i provvedimenti di inibizione alla circolazione se non per motivi di salute, lavoro, motivi assolutamente urgenti (nei trasferimenti da e verso altri Comuni) e stato di necessità (per gli spostamenti all’interno dello stesso Comune). Sanzioni che, tra l’altro, prevedono importi salati che arrivano a oltre 533 euro (373,34 euro se pagate entro 30 giorni) per le persone alla guida dei veicoli. Dati che diventano ancor più significativi se si pensa agli oltre 5500 accertamenti effettuati dall’11 Marzo. Proseguono così i serrati controlli alla circolazione di veicoli e persone fortemente voluti dal Sindaco del Comune di Silvi Andrea Scordella, messe in pratica dagli agenti della Polizia Locale guidati dal Comandante Giustino Michetti, in riferimento alla pandemia denominata COVID19 che ha colpito l’intera nazione. Una vera e propria task force quella schierata dalla Polizia Locale di Silvi che, con varie pattuglie dislocate in punti strategici, quotidianamente pattugliano l’intero territorio comunale.