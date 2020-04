FDI ALLA CIAMMARICONI: «NON ACCETTIAMO LEZIONI DA LEI»

Non accettiamo lezioni di stile e rimandiamo al mittente le accuse di "sventolare fake news" rivolte a noi di Fratelli d'Italia Teramo da un esponente di un partito, il movimento 5 stelle, che di fake news, soprattutto contro il partito democratico con cui oggi condivide poltrone e governo, ne ha fatto la sua stella polare!

Fratelli d'Italia continua a tenere alta l'attenzione e ad essere la voce degli amministratori e del nostro territorio.



La signora Ciammariconi, visto che è un amministratore, dovrebbe sapere che quest'anno il governo Conte ha anticipato solo il 66% del fondo di solidarietà comunale, mentre l'anno scorso il 70%. Questi i fatti in concreto, senza giri di parole. Lo dice Conte "girare in anticipo rispetto alla scadenza di maggio", non vi sono dubbi, erano soldi già destinati ai comuni e non un intervento in aiuto ma dovuto!

Netta differenza con quanto asserisce lei.

Dovrebbe sapere, la consigliera Ciammariconi, che fino ad ora ai comuni sono stati stanziati solo questi fondi e non altri.



"Visto che siamo in vena di confidenze", potrebbe spiegarci la consigliera Ciammariconi a chi andranno, tra le altre cose, questi "fondi" visto che non vi possono accedere i percettori di reddito di cittadinanza, i pensionati, gli invalidi e i lavoratori in cassa integrazione?

Andando per esclusione, non è che la solita trovata per finanziare "immigrati" o chi se ne occupa ai fini elettorali prossimi?



La Regione Abruzzo, con fondi propri, ha trovato 100milioni di euro da destinare alle crisi di famiglie ed imprese.

Vista la saccenza e la preparazione matematica la sig.ra Ciammariconi ha già fatto i conti con i fondi regionali anche se ancora non è stato pubblicato un avviso?!



Il suo partito non si smentisce mai in quanto a fake news perché la proposta della Regione Abruzzo, comunque, prevede aiuti fino a mille euro e non mille euro a tutti.

Lo sappiamo che avreste voluto pensare voi a misure come quelle che sta adottando la Regione Abruzzo, ma purtroppo non ne avete le capacità. Capiamo anche il vostro disagio, oltre a quello dei vostri alleati.



Noi la parola solidarietà la conosciamo benissimo perché fa parte della nostra storia e del nostro credo.



Capiamo anche questa vostra difficoltà, quella di un partito senza storia guidato da un comico che sputava sul pd e oggi ci va a braccetto.

Noi siamo coerenti e siamo sempre dalla stessa parte, quella della gente.



Mi chiedeva della Mirus?

La Regione ha ritenuto di dare un appalto ad un'azienda sotto la soglia prevista per i bandi ad evidenza pubblica nel pieno rispetto della normativa vigente.

Cosa devo argomentare?



Consigliera Ciammariconi, piuttosto potremmo sapere se provate un pò di vergogna per il parlamentare Colletti che insulta sui social un lavoratore in proprio?

Consigliera Ciammariconi, piuttosto potremmo sapere se provate un pò di vergogna per il parlamentare Colletti che insulta sui social un lavoratore in proprio?

Proprio lui, uomo delle istituzioni, parlamentare della Repubblica, che offende come un urlatore da bar, un italiano che paga le tasse e che, in questo momento di difficoltà, ha dovuto chiudere la sua attività come tanti altri nostri concittadini.



Non ci stupiamo nemmeno di questo, le candidature al Parlamento sono state scelte con voti on line senza curriculum e senza valutare esperienze e capacità. Il risultato? Conte, uomo solo al comando con a fianco Rocco Casalino che lo guida nella comunicazione.

La risposta impietosa della nostra gente: il governo ha indice di gradimento del 31% quindi 7 italiani su 10 vi stanno mandando un messaggio molto chiaro.

A fine pandemia a casa ci rimarranno Conte, il suo movimento e buona parte di quelli del Pd.

Saluti.

Marilena Rossi

Coordinamento Provinciale Fratelli d'Italia

Teramo