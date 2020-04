PROTEZIONE CIVILE ALBA ADRIATICA, EMERGENZA CORONAVIRUS: AIUTACI AD AIUTARE

“In questi tempi che ci impongono la distanza, i volontari di protezione civile al lavoro ci raccontano, ogni giorno, il senso più profondo e concreto dello stare accanto agli altri.

La loro presenza è essenziale nei C.O.C. Sono loro, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, a svolgere la funzione di assistenza alla popolazione consegnando a domicilio spesa alimentare o a supportare le Forze di Polizia nel monitoraggio del territorio.

Ogni cittadino può dare il suo contributo in tanti modi: innanzitutto restando a casa, limitando così le occasioni di contagio; per chi se la sente, fare il volontario di prossimità ed infine fare offerte.

I volontari di protezione civile della sezione Lorenzo Cini’ della città di Alba Adriatica organizzano così raccolte di donazioni e di generi prima necessità da destinare al superamento dell’emergenza Coronavirus.

Tutti possono contribuire, in forma personale o associativa recapitando offerte o generi di prima necessità presso il negozio di un nostro volontario sito in Viale Mazzini 37.

I vostri contributi uniti a quello del direttivo saranno devoluti alle famiglie in difficoltà.

Non siamo soli ed insieme ce la faremo” in una nota Il direttivo della Protezione Civile di Alba Adriatica Lorenzo Cinì.