VIDEO / LA COSTA SPERA DI RIPARTIRE APPENA POSSIBILE, MARE SENZA TURISTI

«Dovremo essere reattivi ad attrarre e ospitare turisti non appena si avvieranno le fasi di riapertura»: così l'assessore al turismo di Tortoreto Giorgio Ripani dopo la prima riunione stagionale del comitato turistico cittadino, che si è tenuta in videoconferenza per cominciare a parlare di quella che sarà una stagione diversa e difficile.Gli obiettivi sono chiari: da una parte evitare che gli operatori si rassegnino e lascino chiuse le attività nel 2020 provocando una grave crisi occupazionale, dall'altra puntare a limitare i danni e a non superare il -50% di presenze rispetto all'anno scorso. La cosa non cambia per Alba dove i balneatori si dicono preoccupati.

ASCOLTA QUI IL PRESIDENTE DEI BALNEATORI MARCO CAPOFERRI