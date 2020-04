LETTERA APERTA AL SINDACO COSTANTINI... SU UNA POSITIVA GIULIESE CHE SI SENTE ABBANDONATA

Gentilissimo Sindaco Jwan Costantini,

Trovi il tempo di leggere queste poche righe. Sì, è vero, un giornalista di solito scrive articoli e non lettere, invece stavolta ho voluto scrivertele una lettera. Per raccontarle una storia. La storia di una sua concittadina, che lavora come infermiera all’ospedale di Sant’Omero. E che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. Dimenticavo, gliela racconto io, questa storia, perché a me l’ha raccontata la sorella, che vive a Teramo e che ne condivide la scelta professionale. Una scelta che mai più di questo momento storico, è anche una scelta di vita. E torniamo alla storia. Il 30 marzo l’infermeria che vive a Giulianova ha scoperto di essere positiva, asintomatica per fortuna, ma subito si è messa in movimento la macchina dell’emergenza: barricata in casa, con tre bambini piccoli e il marito, tutti impossibilitati ad uscire, anche solo per portare fuori la spazzatura, in atterra di un tampone che, se negativo, consentirebbe a parte della famiglia spazi di movimento. E di vita normale. Quella vita normale che, in questo momento, quella famiglia non ha. Perché nessuno può uscire, né la sorella da Teramo può scendere a Giulianova per portarle la spesa e… e qui la cosa la interessa, signor Sindaco, non sembra che il suo Coc offra tutta quell’assistenza che in un momento come questo un “positivo” richiede. Il mondo esterno si manifesta gli due o tre giorni, con la telefonata di un medico che le chiede come si senta. Poi, silenzio. Al unto che la spesa, anche magari la frutta per i bambini piccoli, bisogna farla on line, ad un prezzo quasi doppio. Sindaco Costantini, secondo lei… è così che dovrebbe funzionare? E’ questo senso di abbandono che deve patire chi già si trova a vivere la condizione del “colpito” dal virus?

Aspetto che mi contatti per darle il numero della signora