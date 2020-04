SUI SOGNI DEL PICCOLO NICHOLAS IL PARCO COSTRUISCE IL PROGETTO “COLORIAMO IL GRAN SASSO” PER TUTTI I BAMBINI

“Andrà tutto bene”, con questa semplice espressione il piccolo Nicholas, alunno della Classe IV della Scuola primaria Melchiorre Delfico, nell’ambito del progetto di disegno promosso dai propri insegnanti,ha voluto rappresentare e condividere con l’Ente Parco il suo amato Gran Sasso visto dalla finestra della sua casa originaria di Cesacastina di Crognaleto(TE), per darci la sua visione della libertà in un momento così difficile per la nostra Comunità.

“Nicholascon i suoi occhi stupendi - dichiara il Presidente del ParcoAvv. Tommaso Navarra- e con la sua genuina semplicità ci ha mandato un disegno ricco del suo splendido futuro rappresentando sullo sfondo il Gran Sasso d’Italia, un coloratissimo arcobaleno e un’intensa luce di un sole che riscaldai cuori con un primo piano di lui che corre beato sulle nostre praterie con in mano un aquilone colorato delle tante bandiere didiversi popoli in una fratellanza di gioia piena.Un grazie di cuore aNicholas per il suo invito a guardare avanti e per l‘idea che ci ha suggerito“#Coloriamo il Gran Sasso””.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, grazie all’idea avuta da NicholasBaldassarre, lancia “#Coloriamo il Gran Sasso” rivolto a tutti i bambini della nostra Comunità affinchè contribuiscano con la loro innocenza a dipingere un mondo diverso in questo momento non facile.

Sul sito e sui nostri canali social verranno pubblicati tutti i disegni che perverranno con le dovute liberatorie genitoriali previste in materia di privacy.