L'EUROPA STANZIA 100 MILIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE, IACHINI: «NOI RESTEREMO A DIETA?»

L'Europa ha stanziato d'urgenza 100 miliardi per finanziare la cassa integrazione, il governo ha approvato d'urgenza un decreto affinché venga erogata subito ai lavoratori che a seguito della pandemia hanno perso il lavoro, ma dalle banche questa urgenza non viene evidentemente condivisa e aspettano che il decreto, a tutti gli effetti già attuativo, venga nei prossimi giorni convertito in legge. Nel frattempo coloro che pur in gravi difficoltà economiche non si sono premuniti di richiedere i buoni pasto al Comune destinati a chi non può accedere agli ammortizzatori sociali, resteranno a dieta con le loro famiglie in questi giorni festivi e anche in quelli immediatamente successivi, senza la possibilità di uscire di casa per chiedere o elemosinare un sostegno ad amici e parenti. Sono giorni in cui medici, infermieri, volontari e altre categorie rischiano la vita e in tanti l'hanno purtroppo persa per aiutare il prossimo, ma i padroni delle banche, anche quelle quasi fallite per aver elargito soldi senza garanzie e salvate a suon di miliardi dei contribuenti, non si fidano dello Stato e tengono ben stretti i cordoni delle loro borse, in attesa della conversione in legge del decreto e/o della definizione delle linee guida, quando troveranno il tempo s'intende. Auguriamo a tutti loro una buona Pasqua e Pasquetta, certi che mangeranno in abbondanza anche per noi.

Leo Iachini e non solo, lavoratori aventi diritto alla cassa integrazione(se non sarà pubblicata avrà pur sempre avuto una funzione terapeutica anti ulcera) Buona Pasqua.