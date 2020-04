VIDEO / IL MESSAGGIO PASQUALE DEL VESCOVO LEUZZI: «ALLARGARE GLI ORIZZONTI DELLA CARITA'»

ASCOLTA QUI IL VIDEOMESSAGGIO DEL VESCOVO LEUZZI

Il Risorto ci invita ad allargare gli orizzonti della carità Messaggio pasquale

Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Teramo-Atri,

questa notte risuona l’annuncio: “So che

cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto” (Mt. 28,5-6).

L’evangelista Matteo si è molto preoccupato della possibilità che un tale annuncio potesse essere accolto come un’impostura dei discepoli. Anche Pilato si era premurato di verificare: le guardie c’erano, ma la tomba era vuota! (Mt. 28, 11-15).

La tomba era vuota!

L’umanità deve tornare a quel sepolcro per comprendere sé stessa, in questa fase della sua storia, drammatica e impegnativa.

É lì, da quella tomba, l’umanità potrà scoprire una proposta decisiva per il suo futuro, per ripartire dopo la pandemia.

Non è il momento per fermarsi sugli errori compiuti nel passato. Oggi siamo chiamati a chiedere al Crocifisso: “Perché sei risorto?”.

E Lui ci risponderà: per donarvi la forza e la gioia di allargare gli orizzonti della carità.

Tutti gli domanderemo con semplicità e gratitudine: “Signore ma non abbiamo già fatto tanti gesti e tante opere di carità?”.

Cari fratelli e sorelle,

è vero! E non dobbiamo andare lontano dalle nostre case per sperimentare la gioia di tante manifestazioni di servizio, vissute nel silenzio e nel nascondimento, soprattutto in questi giorni.

Come non ricordare le Sue parole: “l’avete fatto a me!” (Mt. 25, 40).

Ma Lui, il Risorto, è nella storia e non fuori di essa, come se la Sua presenza si limitasse

alla consegna di un codice etico.

Lui è Risorto per aiutarci a costruire la storia! Come ci ha ricordato papa Francesco: “Lui è accanto a noi”.

Oggi, nel tempo storico che stiamo vivendo, è determinante che l’orizzonte della carità si espanda in tutte le dinamiche della società contemporanea.