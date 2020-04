VIDEO / ECCO GLI AUGURI DEL SINDACO DI GIULIANOVA CHE ANNUNCIA CONTROLLI SERRATI PER DOMANI E FERMA DUE ROULOTTE ARRIVATE DA ROMA CON SANZIONI PESANTI

ASCOLTA QUI IL SINDACO DI GIULIANOVA COSTANTINI

LA LETTERA DI AUGURI

Carissimi Studenti, gentili Dirigenti Scolastiche e cari insegnanti, coordinatori e personale scolastico, giungano a tutti voi i nostri più sinceri auguri per una Serena Pasqua, anche in questi tempi difficili e di estremo sacrificio da parte di tutti.

Mai ci saremmo aspettati di dover fronteggiare una tale emergenza che, inevitabilmente, anche in questi giorni di pace, ci allontana tutti dagli affetti più cari e dagli amici.

Siamo qui a ringraziarvi perché, nonostante la lontananza resasi necessaria dagli istituti scolastici, luoghi del sapere e di crescita per i nostri bambini e ragazzi di ieri e di oggi, non vi siete risparmiati, continuando a lavorare da casa grazie ai progetti di didattica a distanza. Con dedizione e creatività, pazienza ed impegno, continuate a guidare gli alunni nel loro percorso di studio e riscoprendo non solo il vostro ruolo di educatori ma anche di “amici”.

Sappiamo che non è stato facile, che non sarà facile continuare in questo cammino, che ci saranno momenti di sconforto in cui mancherà la quotidianità della scuola, il contatto diretto con i ragazzi ed il confronto con i colleghi. Ma sappiamo anche che torneremo presto a godere di tutto ciò che ci manca, dei nostri spazi e della condivisione di nuovi percorsi di studio, con progetti e sogni da concretizzare.

Il nostro augurio per questa santa ricorrenza giunga agli alunni delle nostre realtà scolastiche, anche loro piccoli e grandi combattenti in questa battaglia. Siete il nostro orgoglio, le speranze e la realizzazione di una Giulianova nuova, fondata sui vostri talenti, le ambizioni, le singole intelligenze e le passioni. Continuate a coltivare tutto questo, impegnatevi e studiate, nell’attesa di tornare a respirare il profumo della vita, condivisa e piena.



Il Sindaco Jwan Costantini



La Vice Sindaco Lidia Albani

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia