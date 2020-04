SE SCENDONO I CONTAGI, SI TORNERA' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DAL 4 DI MAGGIO, ECCO TUTTE LE ATTIVITA' CHE RIPRENDERANNO, PARRUCCHIERI NON PRIMA DEL 25 MAGGIO, OBBLIGO DI MASCHERINE E GUANTI

Metà maggio Da metà maggio i tribunali dovrebbero ricominciare a poter discutere i processi, e riprenderanno anche l'attività gli uffici professionali. Lo stesso avverrà per bar, ristoranti, e locali simili, anche se sarà impossibile immaginare quei capannelli intorno al banco, o i tavoli super affollati, perché ci saranno da rispettare distanze ben precise. A esempio, tra un tavolo e un altro i titolari dovranno prevedere almeno due metri di spazio.

Prevista la ripresa della serie A

31 maggio Il 31 maggio è la data prevista per la ripresa del campionato di calcio e degli altri sport collettivi ma senza pubblico sugli spalti. Per le società sportive l'importante è finire il campionato in modo da non rischiare il default. A seguire, circa una settimana dopo, il piano della riaperture prevede anche la ripresa dei centri sportivi, ma sarà consentita solo per attività individuali o per lezioni con basso assembramento.

Centri estetici e barbieri con regole severe