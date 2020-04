PASQUA E PASQUETTA SOLO IN COMPAGNIA DI DRONI E FORZE DELL'ORDINE A TORTORETO ED ALBA ADRIATICA

Tortoreto ed Alba Adriatica città fantasma. Il Covid19 ha bloccato ogni spostamento ed incentivato controlli serrati. Le immagini di ieri rimarranno nella storia che racconteranno i nostri figli. E non poteva essere diversamente dopo l'ordinanza del Premier Conte.

Oltre a Tortoreto anche ad Alba Adriatica in questo fine settimana sono stati intensificate le attività di controllo del territorio per il rispetto delle norme di contenimento del contagio dal Covid19. Polizia, vigili del fuoco e polizia locale hanno effettuato (ed oggi si replicherà) le varie attività di pattugliamento.

Polizia e Vigili del Fuoco hanno utilizzato i droni, attrezzatura capace di localizzare fino a 5 km di distanza veicoli e persone in modo da verificare in tempo reale, gli spostamenti non giustificati.