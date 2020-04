76°ANNIVERSARIO DEI FUCILATI DI CARTECCHIO, A CASA PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS



Causa l'emergenza sanitaria quest'anno la sezione ANPI Manfredo Mobili di Teramo è impossibilitata a commemorare i tre partigiani fucilati a Cartecchio all'aba del 13 aprile aprile del 1944, come di consueto presso la lapide a loro memoria in piazza S Agostino . Lo facciamo da questa postazione mediatica , invitando tutti i cittadini a dedicare loro un pensiero, per far si che anche in questa triste e difficile circostanza il loro sacrificio possa essere di esempio alle nuove generazioni di quanto ci sia costata questa nostra Democrazia . Il sacrificio di questi tre giovani al pari di tutti coloro che combatterono e diedero la vita per la riconquista della libertà, sia da monito a tutti ; che la Democrazia non la si conquista una volta per tutte, ma che va ribadita quotidianamente e su di essa bisogna vigilare con costanza, perché il pericolo del totalitarismo è sempre dietro l'angolo .

I tre partigiani: Erminio Castelli, 21 anni , Sergente degli Alpini; Elio De Cupis, (Medaglia D'Oro della Resistenza), 19 anni , Radiomontatore dell'Esercito; Sergio Gucchierato, 20 anni, Militare del Reparto fanteria, furono arrestati in località Altavilla di Montorio al Vomano (TE) e processati sommariamente dal Tribunale Straordinario Militare. Detenuti nelle carceri giudiziarie di S.Agostino a Teramo furono prelevati all'alba del 13 aprile 1944, dopo una notte di violenze e torture e condotti presso il cimitero di Cartecchio, dove vennero fucilati alla schiena da un plotone fascista del Battaglione M.



Presidente sezione ANPI Manfredo Mobili Di Teramo Antonio Topitti