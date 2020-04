FOTO / NESSUNA MULTA IN CITTÀ DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Tutti bravi i teramani che ieri, giorno di Pasqua, sono rimasti a casa seguendo alla lettera l'invito a non uscire. Anche oggi saranno stringenti i controlli della Polizia Locale del Comune di Teramo che hanno effettuato posti di blocco in centro, a piazza Dante, ma anche a piazza Garibaldi ed in altre zone della città.

A salutarli stamattina l'assessore delegato alla Polzia Locale, Maurizio Verna che teme come nella giornata di oggi, qualcuno possa non ottemperare alle prescrizioni. Niente droni a Teramo, "non servono" ha detto Verna stamattina alla stampa. I controlli proseguono anche nelle prossime ore.