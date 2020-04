«SENZA IL MINIMO COMUNE SENSO DEL PUDORE...»

È immorale, scandaloso, vergognoso, senza pudore, contro qualsiasi valore etico concedere aumenti retributivi ai dirigenti della Regione Abruzzo in piena emergenza sanitaria a causa del Coronavirus .

Dirigenti già lautamente retribuiti molto al di sopra della loro produttività in periodo normale, grazie ad una delibera di Giunta avranno un incremento retributivo mentre tutto il sistema produttotivo e distributivo regionale è bloccato creando nuove fasce di povertà che si aggiungono a quelle croniche .

È inaccettabile che in un periodo in cui titolari di imprese e lavoratori in genere, dalla sera al mattino si sono ritrovati a non avere liquidità per poter acquisire beni di prima necessità, la casta burocratica regionale venga ulteriormente arricchita . Il governo regionale aggiunge questo ultimo atto a regalie di oltre centomila euro a società amiche, con il pretesto di inutili servizi di comunicazione.

Il tutto con una sanità allo stremo per carenza di personale e di risorse , confermato dalle quotidiane questue dei cittadini per far fronte alle più urgenti esigenze, che si sommano alle tante iniziative territoriali a sostegno delle famiglie più bisognose, basti per tutte l'esempio della Spesa Sospesa .

È indecente che il Governo Regionale, anzichè porre in essere e supportare iniziative per una più equa ripartizione della ricchezza, deliberi provvedimenti che vanno a gratificare una categoria di soggetti i cui emolumenti andrebbero come minimo dimezzati vista la emergenza in corso.

Antonio Topitti