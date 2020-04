APRE DOMANI IL PRESIDIO COVID DI BIVIO BELLOCCHIO, QUARESIMALE: «VENTIDUE POSTI LETTO CHE ALLEGGERIRANNO IL LAVORO DI TERAMO E ATRI»

“Da domani la provincia di Teramo avrà il terzo presidio Covid19,esattamente a Bivio Bellocchio alle porte di Giulianova. La struttura, inizialmente destinata ad accogliere pazienti malati di Alzheimer, non è mai stata messa in funzione ed è stata riconvertita,dopo un sopralluogo da parte dei tecnici della Asl per verificarne la validità strutturale e l’idoneità alla conversione in reparto Covid-19, per l’assistenza ai pazienti dimessi dagli ospedali ma non ancora in grado di tornare a casa” lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Regione “il personale sanitario e quello ausiliario saranno forniti dall’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata la gestione della Rsa, in totale una quindicina di unità per ventidue posti letto che renderanno più snelli i presidi di Atri e Teramo.E’ fondamentale per il territorio aver individuato nuovi posti letto per fronteggiare quest’emergenza sanitaria”conclude l’avv. Quaresimale.