E' MORTO, DOPO UNA MALATTIA, LUCIO IEZZONI ( CIUCIULO)

E' morto ieri sera e in molti lo piangono, Lucio Iezzoni, conosciuto cone un uomo di sport e di vita per i suoi trascorsi nel mondo del basket negli anni settanta: un campione. A Teramo lo conoscevano tutti. Era malato da tempo. Aveva 68 anni. Una vita a lavoro alla biblioteca dell'Uni.Te (responsabile). Noto a molti come persona molto eccentrica quando giocava a basket, faceva il playmaker nelle squadre del Teramo basket degli anni 70 primi anni 80. Lascerà un vuoto in citta'. La salma sarà tumulata al cimitero di Cartecchio.