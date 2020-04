VIDEO / ECCO LE NORME DA SEGUIRE PER ANDARE AL MARE...MOLTI STABILIMENTI NON RIAPRIRANNO: «TROPPE SPESE»

Il presidente dell'associazione Federbalneari Abruzzo - Molise: Morgan Di Concetto, spiega quando sarà complicato andare al mare quest'anno. Tante le restrizioni che i balneatori e titolari degli stabilimenti dovranno osservare per stare entro le norme dettate dall'emergenza coronavirus. C'è una bozza (CHE QUI PUBBLICHIAMO) da far paura... e qualcuno pensa a non riaprire gli stabilimenti proprio a causa delle prescrizioni severe da osservare.

