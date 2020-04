IL DI POPPA-ROZZI PARTECIPA ALLA FIERA DELLE IMPRESE IN AZIONE CON UN PROPRIO LOGO

I ragazzi del Di Poppa-Rozzi si preparano a partecipare ill 18 maggio 2020 alla fiera (che si realizzerà in modalità a distanza- video conferenza) delle Imprese in Azione che vedrà in competizione tra loro scuole delle regioni: Abruzzo, Lazio. Marche Umbria.

I ragazzi della classe IV B Indirizzo Accoglienza Turistica, hanno creato una mini impresa culturale e creativa la“CULTEAM SPA- Sostenibilità per azioni”, nell’ambito di due macro progetti Il Progetto “Impresa in azione”, di JA Italia, che mira a promuovere l’educazione all’imprenditorialità ponendo un accento particolare sull’acquisizione di una delle principali competenze chiave presenti nei programmi di istruzione e formazione professionale, e il Progetto ADRIATURISNET del PTP Turismo della Regione Abruzzo. Dopo un’attenta analisi swot, hanno deciso di Costituire una impresa culturale e creativa con I seguenti obiettivi:

1. .Promuovere e valorizzare il territorio (Teramo e provincia) attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici locali.(Regione Abruzzo, PTP TURISMO, Polo Museale, Amministrazione Comunale, Federalberghi Teramo, Info point ecc.)

2. Offrire servizi agli hotel e alle strutture ricettive di Teramo e provincia in particolare quelle della costa.

3. Offrire servizi di turismo attivo rendendo il soggiorno dei turisti soddisfacente e indimenticabile, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi in attività culturali ma al tempo stesso ricreative.

I ragazzi, spronati, dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina Provvisiero, dai Docenti coordinatori del progetto Enrica Salvatore e Gabriella Colangeli, dal Dream Coach Dott. Simone Renzi, e sotto la guida attenta di tutti i partner di progetto hanno lavorato attivamente e non si sono fermati nemmeno in questo, particolare e difficile momento, di pandemia da Covid-19 che li ha costretti ad una didattica a distanza e ad un lavoro da casa. Si sono così preparati ad affrontare la competizione con grande motivazione ed impegno.

Hanno creato il logo della loro mini impresa, hanno attuato strategie di markentig, aperto una pagina vetrina e sono presenti sui social con una pagina web.