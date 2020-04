UNI.TE, #25aprile2020allaradio

Con una maratona di letture su RafioFrequenza, l’Università di Teramo celebra la ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista e anniversario della Resistenza partigiana.

Il programma è stato organizzato dalle Facoltà di Scienze politiche e Scienze della Comunicazione, con il coordinamento di due storici contemporanei dell’Università di Teramo, Pasquale Iuso e Andrea Sangiovanni.

Domani, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 15.00, sulla Radio dell’Università di Teramo FM 102/101.3 o sul sito www.rfrequenza.it si potranno seguire i docenti e i numerosi studenti che si alterneranno nella lettura di brani scelti tratti dai volumi: Autobiografia di Maria Teresa Regard, Diario del caporale abruzzese Andrea Andreone a cura di Marco Andreone, Un uomo ordinato, un dizionario del partigiano anonimo di Angelo Del Boca, La mia Resistenza. Storia di una giovinezza di Claudio Pavone, Libere sempre di Marisa Ombra.

Durante il programma ci saranno inoltre interventi di Francesca Fausta Gallo, Piero Nicola Di Girolamo, Andrea Ciccarelli, Marco Andreone e Chiara Donati che parleranno del valore della Resistenza e della Liberazione dopo 75 anni, di come si sono trasformate nel dopoguerra le aspirazioni a una società libera e giusta ma anche della pratica della resistenza in tempo di pace, dello studio del diario come simbolico “passaggio di testimone” tra generazioni, per finire in musica con Bella ciao, la storia della canzone e il suo adattarsi al tempo in cui viene cantata.