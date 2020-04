LA FIADEL PLAUDE ALL'OTTIMO LAVORO DELLA TE.AM E CHIEDE AI CITTADINI DI NON CONFERIRE PIU' I RIFIUTI NELLE BUSTE NERE

Ci tengo a fare un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori della Teramo Ambiente Spa, ed a tutti i colleghi della provincia di Teramo, che, seppur in un momento di grande difficoltà generale causato dalla pandemia, malgrado il rischio contagio e le tante preoccupazioni ad esso connesse hanno mantenuto le nostre città pulite, garantendo inoltre il decoro urbano e la pulizia delle strade.

Gli operatori della Teramo Ambiente Spa sono sempre stati in prima linea, non facendo mai mancare il loro contributo, chiediamo quindi a tutta la cittadinanza di continuare a fare la propria parte, rispettando le regole ed il corretto conferimento dei rifiuti. Chiediamo inoltre che non vengano più utilizzati i sacchi neri per il conferimento della spazzatura, così che gli operatori possano constatare agevolmente il corretto conferimento, e che i rifiuti vengano inseriti in busta chiusa nei mastelli dati in dotazione, rispettando il calendario e senza lasciare altra spazzatura per strada in attesa della loro raccolta.

E’ infatti fondamentale che sia garantita anche la salute dei nostri operatori, garantendo loro le migliori condizioni lavorative ed il ricambio dei dispositivi di protezione in questo momento di generale difficoltà.

Massimo Di Carlo, RSU Te.Am. Spa e Segretario provinciale FIADEL