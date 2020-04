VUOI SAPERE SE SEI POSITIVO O NEGATIVO AL CORONAVIRUS? DA LUNEDI' TEST SIEROLOGICI A RADIOSANIT

Coronavirus, Radiosanit scende in campo. Da lunedì si apre la campagna di screening di primo livello della struttura sanitaria. Si tratta di test sierologici di due diverse tipologie, ai quali potranno sottoporsi volontariamente sia i privati cittadini, sia gli imprenditori che vorranno effettuare, in vista della ripartenza, un test collettivo di tutti i dipendenti. I test che effettuerà la struttura rosetana forniscono una risposta totalmente affidabile nel caso della negatività al virus mentre, nel caso di una sospetta positività, si dovrà poi ricorrere - così come pretende il protocollo governativo - al tampone. L’accuratezza della risposta, consentirà anche di scoprire se si stati vittime asintomatiche del Coronavirus, e dunque se si sia già superata la fase della positività, così come di stabilire invece se si sia portatori del virus e quindi potenzialmente contagiosi.

Gli esami sierologici di Radiosanit, consentiranno dunque a chiunque voglia avere una risposta immediata e affidabile su una sospetta presenza del virus di chiarirsi ogni dubbio e, dato di non minore importanza, anche di sgravare la macchina sanitaria pubblica di un carico di lavoro che, in questa fase, è notevolissimo. Per effettuare i test sierologici, basterà chiamare il centralino di Radiosanit al 085 894 4246 e prendere appuntamento.