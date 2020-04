VIDEO / 25 APRILE A TERAMO CON IL PENSIERO SU COLORO CHE SONO MORTI DI CORONAVIRUS

L’emergenza Coronavirus non ha fermato a Teramo le celebrazioni del 25 Aprile. E' mancata la celebrazione con la presenza del pubblico ma la ricorrenza storica del 75° anniversario e la cerimonia provinciale si è volta lo stesso nel capoluogo con le misure di sicurezza vigenti per il contenimento del contagio Covid 19 con la presenza del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, del presidente teramano dell’Anpi Antonio Topitti e di due vigili urbani in alta uniforme con il Gonfalone del Comune.

ASCOLTA QUI TOPITTI E IL SINDACO D'ALBERTO