Cosa succede in città ? / PREMIO BORSELLINO PRESENTA “Officina Legalità – Individualità e Testimonianze”

PREMIO BORSELLINO PRESENTA "Officina Legalità – Individualità e Testimonianze"

Il Premio Nazionale Paolo Borsellino, in collaborazione con l’IPSSEOA “De Cecco” di Pescara e l’I.I.S. Vincenzo Moretti di Roseto degli Abruzzi, nonostante l’attuale situazione straordinaria, ha ritenuto opportuno continuare il percorso di “Educazione alla Legalità”, ormai consolidato negli anni, anche attraverso le tante collaborazioni che hanno contribuito a diffondere la cultura della legalità, quale presupposto fondante intorno al quale gira tutta l’attività del Premio Nazionale Paolo Borsellino.

Nell’attuale periodo di transizione, rinunciamo ai tradizionali strumenti, con i quali da ormai 25 anni abbiamo condiviso e diffuso la cultura dell’impegno, della solidarietà, della testimonianza, della partecipazione e della legalità per un Paese migliore, per abbracciare la Rete. In realtà avevamo già utilizzato in passato gli strumenti messici a disposizione dalla rete, ma sempre come scelta obbligata, secondaria alla conoscenza, testimonianza, al contatto personale. E molti ci hanno copiato in questo, senza neppure riuscire a farlo bene. Oggi lo facciamo nuovamente perché la Rete ci ha permesso di entrare in contatto , gli uni con gli altri. E con la rete torneremo ad entrare nella quotidianità di scuole, comunità, cittadini, di chiunque abbia voglia di condividere i nostri valori e il nostro impegno.

La poetessa americana AdrienneRich ha scritto “La porta stessa non fa promesse. È solo una porta”. Noi, al di là di quella soglia virtuale, tuttavia, vogliamo esserci attraverso le tante individualità che, in questi anni, attraverso le loro più alte intenzioni, hanno reso migliore il nostro Paese”. E hanno scelto , di esserci ancora.

Come dice il Presidente dell’Associazione Falcone e Borsellino,Gabriella Sperandio, “per questa ragione, dalla prossima settimana partiremo con un nuovo programma “Officina Legalità2020” - Individualità e Testimonianze”, raccontati, in rete dal docente liceale, Graziano Fabrizi.

Saranno numerosi gli ospiti intervistati, tantissimi gli amici che, in tutti questi anni, ci hanno onorato con la loro presenza, portando la loro diretta testimonianza e che oggi, in un modo diverso, hanno voluto esserci. Tra i 30 coinvolti ne ricordiamo alcuni: Leonardo Guarnotta, (Magistrato membro del Pool antimafia di Caponnetto, Falcone e Borsellino); Luigi Savina (Prefetto Vice Capo della Polizia di Stato - Presidente Emerito del Premio Nazionale Paolo Borsellino);Federico Cafiero De Raho(Procuratore D.N.A.); Roberto Sparagna (Sostituto Procuratore alla DNA);Angiolo Pellegrini (generale, garante del Premio, braccio destro di Falcone); Roberto Tartaglia (Procuratore DDA Palermo, membro della commissione antimafia e garante del Premio) ma anche Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi. Con noi avremo Floriana Bulfon(giornalista d’inchiesta de “L'Espresso" e "La Repubblica), passando per Giuseppe Baldassarre, (scrittore caporedattore de "La Repubblica)Simona Zecchi ( Euronews); Claudio Cordova (fondatore e direttore del quotidiano online di Reggio Calabria Il Dispaccio) lo scrittore filosofo Giuseppe Leonelli, e ancoraLuca Maggitti, (scrittore e giornalista del Messaggero), Filippo Lucci (Direttore comitato editoriale del quotidiano La Città), Alessandra Di Pietro (Dirigente Scolastica), Sabrina Del Gaone(Dirigente Scolastica), Gabriella Liberatore (Docente di Lettere), Tommaso Navarra (Presidente del Parco del Gran Sasso), e tantissimi gli amici che, in tutti questi anni, ci hanno onorato con la loro presenza portando la loro diretta testimonianza e che oggi, in un modo diverso, hanno voluto esserci.

Nell’anno del suo 25° Anniversario, il Premio Nazionale Paolo Borsellino ha scelto di fare quello che fa da ben venticinque anni: condividere l’impegno verso una nuova cultura della legalità e dellacittadinanzaattivaper un Paese migliore. Questa volta attraverso uno nuovo strumento.

Un ringraziamento speciale va alle tante personalità che parteciperanno, testimoni della lotta di ieri e di oggi contro le mafie.Un pensiero speciale ai tanti ragazzi che ci dedicano ogni anno parte del loro tempo e che mai, come questo momento, hanno avuto la forza di mettere a disposizione della collettività le loro piu grandi risorse per il bene di tutti.A loro vogliamo dedicare il nostro impegno con Officina legalità 2020

Le interviste a cura di Graziano Fabrizi saranno registrate e condivise sul sito ufficiale www.premionazionalepaoloborsellino.com , e sulla pagina Facebook autenticata: @Premio Nazionale Paolo Borsellino.