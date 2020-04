L'ANPI STIGMATIZZA IL COMPORTAMENTO DI VASANELLA E DEL CONSIGLIERE PAESANI

L’ANPI Provinciale di Teramo, nello stigmatizzare le dichiarazioni dell’ormai ex consigliere comunale di Giulianova Paesani e del Presidente di Julia Servizi Gentile espresse tramite social network nei giorni scorsi, condanna fortemente le dichiarazioni esternate nella giornata di ieri a mezzo stampa dal Presidente del Consiglio Comunale di Giulianova Vasanella in merito alle celebrazioni della ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione del nostro Paese dal Nazifascismo.

Giulianova, Città dalle nobili tradizioni democratiche e antifasciste, che ha dato i natali a figure storiche della Resistenza e dalla Lotta di Liberazione come Riccardo Cerulli, Alessandro Pica, Lidio Ettorre,Ezio Ridolfi, Leo Leone, Tommaso Mascaretti,gli esuli in Francia, Pasquale Di Odoardoe,Tiberio Albanie Vincennzo Cermignani, Tommaso Umile, Attilio Battistelli, Dino Macellaro, Pasquale e Renato Rossi, Andrea Di teodoro, Tommaso Falà, Renato Giuliucci, Pasquale Lenin Tancredi,Carlo De Berardinis, Paolino Parere, Pasquale e Giorgio Campeti, Enrico Ettorre,Pasquale Mattiucci, Vincenzo Di Silvestro,Vincenzo e Gaetano Rastelli,Fraviano Macrillanti, Alfonso e Attilio Piccinini, Paolo Marracini , non merita di essere rappresentato come Presidente nel massimo consesso cittadino da un “personaggio “ come Vasanella, che è stato militante dell’MSI di Almirante, poi dirigente di AN, oggi rappresentate di Fratelli D’Italia .

Grazie alla nostra Costituzione, frutto della Resistenza e della Lotta Partigiana, Vasanella da libero cittadino può dichiarare quello che vuole , ma non può farlo nella veste istituzionale che ricopre,visto che tale istituzione è costata lacrime e sangue di tantissimi democratici antifascisti di ogni colore politico (dalla sinistra al centro fino ai monarchici). Nel rilasciare dichiarazioni da una carica istituzionale, diffamanti della Festa di Liberazione ,che è divisiva , che semina odio, discordia e che non rappresenta l’intero Paese, Vasanella offende la coscienza democratica della Città di Giulianova , della provincia di Teramo e dell’intero Paese .

Pertanto, il Direttivo Provinciale ANPI di Teramo, fa appello ai democratici che siedono nel Consiglio Comunale di Gliulianova di rimuovere dalla carica di Presidente il Vasanella .

Direttivo Provinciale ANPI Teramo