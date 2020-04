E' MORTO DON IGOR, DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA

E' morto oggi don Igor Di Diomede, parroco di Castelnuovo Vomano e direttore della Caritas diocesana. Il primo febbraio era andato in coma e le sue condizoni vennero subito giudicate dai medici gravissime. Il parroco, 40 anni, fu ricoverato nell’ospedale Mazzini di Teramo dopo che era stato colto da un improvviso malore poco prima di celebrare la messa. Don Igor era nella sua abitazione quando svenne e perse i sensi. Trasportato d’urgenza in ospedale, in nottata fu operato per rimuovere un tumore al cervello. Il 10 febbraio scorso aveva lasciato il reparto di rianimazione. Oggi il decesso. Subito su facebook i primi messaggi da tutti coloro che lo avevano conosciuto in questi anni e lo stimavano per il grande lavoro che faceva.