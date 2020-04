SCOMPARSA DI DON IGOR, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI PINETO

Ho appeso con molto dolore la notizia della morte di Don Igor Di Diomede, a capo della Caritas teramana e parroco di Castelnuovo, nonché tra coloro che hanno lavorato per la nascita del Supermercato Solidale di Pineto “La Formica”. Una persona straordinaria che nella sua breve vita terrena ha saputo lasciare un segno indelebile nelle comunità dove ha avuto modo di lavorare. Il suo agire non verrà mai dimenticato. Pineto non lo dimenticherà mai. Con queste parole il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Don Igor Di Diomede, venuto a mancare oggi dopo una malattia che lo ha colto poco più di due mesi fa.