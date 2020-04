LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE SMENTISCE: «NO A MASCHERINE AD IMPRESE IN ATTIVITA'»

Sta circolando, in queste ore, sui canali di comunicazione social e su vari siti web una notizia falsa, relativa all’attività della Protezione Civile della Regione Abruzzo, in merito alla distribuzione di mascherine di protezione individuale. Con il presente comunicato si procede a formale smentita della seguente notizia diffusa dai media: “come da nota informativa pervenuta da Confindustria Teramo, si comunica che nell'ambito dell'emergenza Covid-19 è possibile fornire mascherine ad imprese attualmente in attività che ne siano sprovviste - compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto di specifiche priorità”. Il contenuto rappresentato è falso e non proveniente dalla Protezione civile regionale.

Al fine di fornire una corretta informazione a cittadini ed enti interessati, si comunica che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.105/SMEA/COVID-19 del 24.04.2020, sono stati adottati criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e di dispositivi di protezione individuale in base alle disposizioni di cui al D.L. 18/2020, ai DPCM in vigore e agli interessi ritenuti rilevanti in presenza di difficoltà di reperimento degli stessi sul mercato da parte degli operatori.

Le mascherine vengono quindi assegnate secondo i contenuti del Decreto citato e pertanto si invita a seguirne le direttive, evitando di intasare i canali di comunicazione della Protezione Civile regionale impegnati a gestire l’Emergenza Covid19.

Silvio Liberatore

Protezione Civile Regione Abruzzo