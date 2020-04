DI CONCETTO: «LA REGIONE RIMBORSI I BALNEATORI DELLE SPESE PER SANIFICARE LE ATTREZZATURE IN SPIAGGIA»

Si è tenuta oggi 30 aprile 2020 , presso la Sala Congressi del Palazzo Silone a L’Aquila, una riunione , indetta dalla Regione Abruzzo, tra i rappresentanti della Regione e le associazione di categoria dei balneari ,erano presenti tra gli altri il Presidente della Giunta Regionale Marsilio, l'assessore al Turismo Febbo e L'assessore al demanio Campitelli.

Federbalneari Abruzzo, rappresentata dal Presidente Morgan Di Concetto, nell’ottica di garantire continuità aziendale al settore balneare, che è stato e sarà duramente colpito dalle restrizioni e dai protocolli di sicurezza, imperativi per contrastare il diffondersi del COVID 19, ha chiesto al Presidente ed agli Assessori al Turismo ed al Demanio di Farsi portatori di una proposta di rimborso, da parte della Amministrazione Regionale, delle spese che i balneari dovranno sostenere per tutte le attrezzature necessarie alla sanificazione e ai DPI per i propri dipendenti ed, eventualmente, per quelle fornite gratuitamente ai clienti. Riteniamo che le somme necessarie ad esaudire la nostra proposta non siano estremamente onerose per il bilancio regionale, dato che interesserebbero solo 750 piccole aziende stagionali, che data la situazione di totale incertezza ed avendo alle porte una stagione difficilissima, non sono in grado di fare ulteriori investimenti.

Abbiamo invitato inoltre la Giunta Regionale a convocare un tavolo permanente tra operatori balneari, Demanio regionale, Comuni costieri e rappresentanti delle forze dell'ordine, al fine di una fattiva collaborazione tra le parti interessate all’applicazione e al controllo dei protocolli di sicurezza Covid 19, così da evitare confusione nell'applicazione delle direttive Nazionali e regionali.

Abbiamo segnalato nel corso della riunione anche il problema relativo il controllo delle spiagge libere, Federbalneari ritiene che debbano essere i Comuni costieri, peraltro delegati allo scopo dalla Lg 494/93, a garantire la sicurezza e la fruizione delle aree.

L'Aquila 30 aprile 2020. Federbalneari Abruzzo

Il Presidente Morgan Di Concetto