FOTO / APPLAUSI E CAMPANE A FESTA PER L'ADDIO A DON IGOR: A CASTELLALTO E A VALLE SAN GIOVANNI

Applausi al feretro di Don Igor il parroco così tanto amato che ha percorso con un piccolo corteo le strada di Castellalto, oggi in lutto cittadino, e ancor più dinanzi alla 'sua' chiesa dove i parrocchiani dell'Azione Cattolica di Castelnuovo Vomano lo hanno salutato con un caloroso 'Grazie per aver camminato con noi' con uno striscione. Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha impartito alla salma la benedizione, e subito dopo il saluto del sindaco Vincenzo Di Marco che ha anticipato il trasferimento a Notaresco per l'ultimo saluto prima della tumulazione nel cimitero. I cittadini hanno rispettato la raccomandazione del primo cittadino di non uscire ma di accogliere il passaggio di don Igor ai balconi e alle finestre, esponendo il tricolore.

A Valle San Giovanni dove era stato parroco prima di trasferirsi a Castelnuovo, oggi pomeriggio le campane della chiesa hanno suonato a festa, per salutare l'ultima volta il caro don Igor, hanno suonato a festa in concomitanza con il corteo organizzato a Castelnuovo.

«Le campane di Valle San Giovanni - ha detto una parrocchiana sposata proprio da lui anni fa, Debora Serpentini - hanno suonato a festa e non a lutto perché lui ha ha vissuto la fede e ci ha fatto vivere la Fede con gioia , qui in paese tutti lo ricordano con affetto pazzesco».