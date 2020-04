MARSILIO “LIBERA” LE USCITE IN MOTO E A CAVALLO, LA PESCA SPORTIVA E LE PEDALATE SPORTIVE

In alternativa a quanto previsto all’art. 1, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, anche in modalità “smart working”, è consentito svolgere l’attività formativa di tirocinio in modalità a distanza, con una gestione dei progetti formativi leggera ed adattiva (“smart training”), sia per i tirocini già avviati, che pertanto potranno proseguire con tale modalità, sia per quelli nuovi da avviare dal giorno successivo alla data della presente ordinanza, nel rispetto delle “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, ad esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma “Garanzia Giovani”, che rimangono momentaneamente sospesi.