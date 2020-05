NIENTE FERMA LA TRADIZIONE: LE CUOCHE DELLA PAP PREPARANO LE VIRTÙ PER LE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO

Le Virtù sono più forti di ogni virus. La tradizione è più forte di ogni restrizione. Che primo maggio sarebbe stato per gli ospiti della Casa di Riposo De Benedictis di Teramo, senza il più tradizionale dei piatti tradizionali? Così, le splendide cuoche della Pap, hanno messo in campo, tra le mille difficoltà di questo periodo, tutta la loro esperienza e la loro professionalità, per regalare ai nostri anziani una giornata davvero "tradizionale". Così, anche se lontani dai loro congiunti, per le necessarie misure di protezione, gli ospiti della De Benedictis hanno gustato le squisitissime Virtù.