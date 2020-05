VIDEO / LOCKDOWN, COSA FARE PER USCIRE DALL'ANSIA, DALL'INSONNIA E DALLA DEPRESSIONE: «IMPEGNARE LA MENTE E NON USARE FARMACI O ALCOL»

Oltre il 60% dei cittadini, soprattutto giovani soffrono di crisi di insonnia, di ansia e depressione a causa della lunga quarantena. Come fare per uscirne? «Cercare di impiegare il tempo dedicando la mente ad attività alternative. La cosa sbagliata è quella di non utilizzare il tempo da trascorrere a casa buttandosi sul divano o magari iniziando ad usare farmaci o alcolici su una base infondata che è quella della volontà del singolo. Questo è molto sbagliato per uscire dalla fase di quarantena. Il consiglio del dottor Domenico De Berardis psichiatra della Asl di Teramo ai cittadini è quello di iniziare a riprendere le proprie abitudini in maniera del tutto graduale tenendo conto che si allenteranno le misure sociali ma non si cancelleranno» .

ASCOLTA QUI IL DOTTOR DOMENICO DE BERARDIS